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Наши популярные услуги

Дачный переезд

  • Подадим газель с грузчиками и без

  • 5 посадочных мест в салоне автомобиля

  • В любую точку Ленинградской области и СЗ ФО

Квартирный переезд

  • Подадим газель с грузчиками и без

  • Бесплатно спустим и поднимем на этаж

  • Надежно упакуем вашу мебель и ваши вещи

Офисный переезд

  • Бесплатно оценим ваш переезд

  • Зафиксируем цену вашего переезда

  • Произведем расстановку и организацию рабочих мест

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Приложение «Грузовичкоф» доступно на всех платформах. Грузовые перевозки и все дополнительные услуги в одном месте.

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Приложение «Грузовичкоф» доступно на всех платформах. Грузовые перевозки и все дополнительные услуги в одном месте.

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Грузоперевозки в Санкт-Петербурге

Компания “Грузовичкоф” - проверенный и надежный грузоперевозчик на рынке транспортных услуг. Мы работаем с нашими клиентами уже 18 лет, постоянно открываем новые филиалы по России и странам СНГ.

С нашим сервисом вы получите полный комплекс услуг для разных жизненных ситуаций: сборку и разборку мебели, упаковку вещей, установку офисных перегородок и складских стеллажей, подключение бытовой и офисной техники, а также многое другое. Для перевозок особых грузов, например, овощей, фруктов, молока или косметики, у нас есть авторефрижераторы. Для сверхтяжелых и массивных грузов подготовлено такелажное оборудование.

Грузоперевозки в Санкт-Петербурге

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Безопасные грузоперевозки

Механики проверяют грузовики перед каждым выходом на линию. Это помогает сократить риск задержек во время перевозки вещей. Водители и грузчики проходят регулярные медицинские осмотры. Ещё у нас действует система страхования грузовых перевозок на случай непредвиденных ситуаций.

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Перевозки грузов - стоимость

Перевозка вещей в новую квартиру, транспортировка архива или склада, и даже переезд целого предприятия предоставляются по дешевой цене - стоимость услуг начинается от 490 рублей. Также в нашем сервисе постоянно проводятся новые акции и спецпредложения для транспортных перевозок грузов по всей России. Для постоянных клиентов действуют специальные тарифы - мы ждем вас снова!

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Как заказать ГАЗель в СПб?

Чтобы заказать перевозку грузов автомобильным транспортом в компании “Грузовичкоф”, позвоните по телефону 100-33-30 или заполните форму на сайте. Наш оператор поможет вам рассчитать стоимость поездки, оформить дополнительные услуги, подобрать подходящий под ваши запросы автомобиль и определиться с численностью бригады грузчиков.

Таксовичкоф

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Таксовичкоф

Грузовичкоф XXL

Качественная логистика по международной доставке грузов

Грузовичкоф XXL

Грузовичкоф Франшиза

Предлагаем надежный, сильный и полностью готовый бизнес

Грузовичкоф Франшиза