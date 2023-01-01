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Подадим газель с грузчиками и без
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Приложение «Грузовичкоф» доступно на всех платформах. Грузовые перевозки и все дополнительные услуги в одном месте.
Приложение «Грузовичкоф» доступно на всех платформах. Грузовые перевозки и все дополнительные услуги в одном месте.
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Грузоперевозки в Санкт-Петербурге
Компания “Грузовичкоф” - проверенный и надежный грузоперевозчик на рынке транспортных услуг. Мы работаем с нашими клиентами уже 18 лет, постоянно открываем новые филиалы по России и странам СНГ.
С нашим сервисом вы получите полный комплекс услуг для разных жизненных ситуаций: сборку и разборку мебели, упаковку вещей, установку офисных перегородок и складских стеллажей, подключение бытовой и офисной техники, а также многое другое. Для перевозок особых грузов, например, овощей, фруктов, молока или косметики, у нас есть авторефрижераторы. Для сверхтяжелых и массивных грузов подготовлено такелажное оборудование.
Грузоперевозки в Санкт-Петербурге
Безопасные грузоперевозки
Механики проверяют грузовики перед каждым выходом на линию. Это помогает сократить риск задержек во время перевозки вещей. Водители и грузчики проходят регулярные медицинские осмотры. Ещё у нас действует система страхования грузовых перевозок на случай непредвиденных ситуаций.
Перевозки грузов - стоимость
Перевозка вещей в новую квартиру, транспортировка архива или склада, и даже переезд целого предприятия предоставляются по дешевой цене - стоимость услуг начинается от 490 рублей. Также в нашем сервисе постоянно проводятся новые акции и спецпредложения для транспортных перевозок грузов по всей России. Для постоянных клиентов действуют специальные тарифы - мы ждем вас снова!
Как заказать ГАЗель в СПб?
Чтобы заказать перевозку грузов автомобильным транспортом в компании “Грузовичкоф”, позвоните по телефону 100-33-30 или заполните форму на сайте. Наш оператор поможет вам рассчитать стоимость поездки, оформить дополнительные услуги, подобрать подходящий под ваши запросы автомобиль и определиться с численностью бригады грузчиков.