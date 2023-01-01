Грузоперевозки в Санкт-Петербурге

Компания “Грузовичкоф” - проверенный и надежный грузоперевозчик на рынке транспортных услуг. Мы работаем с нашими клиентами уже 18 лет, постоянно открываем новые филиалы по России и странам СНГ.

С нашим сервисом вы получите полный комплекс услуг для разных жизненных ситуаций: сборку и разборку мебели, упаковку вещей, установку офисных перегородок и складских стеллажей, подключение бытовой и офисной техники, а также многое другое. Для перевозок особых грузов, например, овощей, фруктов, молока или косметики, у нас есть авторефрижераторы. Для сверхтяжелых и массивных грузов подготовлено такелажное оборудование.